Belgische steun voor doorschuiven asielzoeker

Het plan van staatssecretaris Mark Harbers om asielzoekers die Nederland aantoonbaar over land zijn binnengekomen, terug te sturen naar België of Duitsland, kan rekenen op steun van de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie). Daarvoor moeten wel eerst Europese afspraken worden gemaakt.

„Ook wij willen het doorreizen binnen Europa ontmoedigen”, zegt Franckens woordvoerster. Volgens de zogeheten Dublin-verordening moeten asielzoekers asiel aanvragen in het EU-land van aankomst, veelal Griekenland of Italië. „Het merendeel doet dat inderdaad niet en doorkruist Europa.”

Of België door Nederland teruggestuurde asielzoekers vervolgens gaat doorschuiven naar Frankrijk of Luxemburg is volgens haar nog een „hypothetische vraag”. „Het is een voorstel voor de EU-onderhandelingen over aanpassing van Dublin. Alle landen moeten het goedvinden. Nu is het nog onmogelijk.”