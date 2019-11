Belgische standbeelden brengen ode aan patat

Standbeelden in vijf Belgische steden brengen deze week een ode aan de frietjes. De zuiderburen brengen hun ‘culinair erfgoed’ in de twintigste editie van de Week van de Friet onder de aandacht met behulp van cultureel erfgoed. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) hoopt dat deze campagne Belgen ertoe beweegt vaker naar een frietkot te komen om te genieten van de „nationale trots”.

In Mechelen, Leuven, Middelkerke, Kortrijk en Hasselt worden standbeelden voorzien van een zak patat. En in Kortrijk en Middelkerke worden haaientanden op de weg de komende week omgevormd tot puntzakken met frietjes. „Door frietjes op onverwachte plaatsen in het straatbeeld te laten opduiken, wil VLAM iedereen herinneren aan de fierheid die ze terecht koesteren voor onze Belgische frieten.”

De frietkraamcultuur is in België bestempeld als immaterieel erfgoed.