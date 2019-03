De Belgische regering leeft mee met de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht. „Onze gedachten zijn bij onze Nederlandse vrienden”, twittert de De Belgische premier Charles Michel.

„Onze diensten zijn waakzaam en volgen de situatie in #Utrecht op de voet”, aldus Michel. „We staan paraat om te helpen waar we kunnen.” Minister van Justitie Koen Geens liet via hetzelfde medium weten ook mee te leven met de slachtoffers. „Zinloos geweld lokt enkel meer zinloos geweld uit.”