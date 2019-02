Belgische reactor in Doel mag weer aan na lek

Reactor 1 van de kerncentrale in het Vlaamse Doel mag weer opstarten. Die werd in april stilgelegd wegens een lek in een koelwaterleiding in het nucleaire gedeelte. De leiding is inmiddels vervangen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft exploitant Engie Electrabel donderdag toestemming gegeven de reactor weer aan te zetten.

Uit analyses is gebleken dat het lek het gevolg was van „materiaalmoeheid”, meldt de waakhond. „De reactor Doel 1 kan nu opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat.” De leidingen moeten wel geregeld worden geïnspecteerd.

Reactor 2, waar sprake was van een soortgelijk probleem, kreeg vorige maand al groen licht om op te starten. In de omringende landen zijn veel zorgen over de veiligheid van de kerncentrales in Doel, bij Antwerpen, en Tihange, bij Luik.