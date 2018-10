Belgische politie rolt mensensmokkelbende op

De Belgische politie heeft een bende Sudanese mensensmokkelaars opgerold. Bij invallen op meerdere adressen werden zondag tien mensen opgepakt, van wie er zeven formeel zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie in Brussel beschouwt hen als leden van een criminele organisatie.

In de Belgische hoofdstad verblijven veel migranten die de oversteek naar Engeland willen maken. De bende zou dagelijks zo’n twintig mensen smokkelen voor 500 tot 2500 euro per persoon.

Het OM verdenkt burgers ervan de mensensmokkelaars „onmisbare hulp” te verlenen. De gastgezinnen zouden hen willens en wetens een slaapplaats en transport bieden.

Het Belgische Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen is bezorgd over het geweld dat de politie zou hebben gebruikt en vraagt zich af of de invallen wel door de beugel kunnen. Een rechter had daar toestemming voor gegeven.

Bij de actie werden acht illegalen aangetroffen. Het onderzoek kwam op gang in juli, toen de politie migranten uit Sudan en Eritrea aantrof in vracht- en koelwagens, vaak in „gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden”.