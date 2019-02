Belgische politie rolt bende ladingdieven op

De politie in Brussel heeft acht mensen opgepakt op verdenking van ladingdiefstallen op parkeerplaatsen in heel België. Vijf van hen werden woensdag betrapt in de regio Grimbergen, ten noorden van Brussel.

Speciale eenheden vonden in hun bestelwagen gestolen waar. De verdachten sloegen op de vlucht en verzetten zich hevig tegen hun arrestatie, meldt het Openbaar Ministerie in Brussel. Vervolgens werden zestien huizen doorzocht, waarbij de andere drie arrestaties werden verricht. Zeven verdachten zijn in een cel gezet.

Er waren drie vrachtwagens nodig om het aangetroffen gestolen materiaal te vervoeren.