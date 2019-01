Belgische politie pakt terreurverdachte op

De Belgische politie heeft een man opgepakt die mogelijk een terroristische daad aan het voorbereiden was. Volgens het federaal parket toonde de man veel belangstelling voor messen en ongeregistreerde vuurwapens.

Volgens Belgische media werd de man aangehouden in Sint-Jans-Molenbeek. In die Brusselse gemeente werden eerder mensen opgepakt die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel en Parijs. Ook in andere plaatsen werden huizen doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van de federale politie in Luik.