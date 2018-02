Belgische politie pakt autodief in smurfenpak

De Belgische politie heeft een jongen opgepakt die dinsdag verkleed als smurf drie auto’s had gestolen in het Vlaamse Bocholt, net over de grens bij Weert. Hij had de voertuigen zwaar beschadigd in de buurt achtergelaten.

Een bewakingscamera had vastgelegd dat de jeugdige dief een smurfenpak droeg. Onderzoek leidde naar de tiener uit het nabijgelegen Meeuwen-Gruitrode. Het pak werd bij een huiszoeking gevonden.

De jongen wordt ook nog verdacht van twee pogingen tot autodiefstal. Hij verschijnt vrijdag voor de jeugdrechter. De politie heeft zijn exacte leeftijd niet bekendgemaakt.