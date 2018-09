Belgische koningin Paola is hersteld

De Belgische koningin Paola is donderdagmiddag ontslagen uit het Sint-Lucasziekenhuis in Brussel. De 81-jarige moeder van koning Filip werd daar woensdag opgenomen voor medisch onderzoek nadat ze herseninfarct had gekregen.

De vorstin had in Italië een „licht cerebrovasculair accident” gekregen, bevestigde het paleis. „Ze is echter snel en spontaan hersteld. Volgens het onderzoek houdt ze geen blijvende letsels over aan dit kort incident.” De medicatie voor de koningin-moeder wordt aangepast om haar te beschermen tegen herhaling, aldus het koninklijk paleis.