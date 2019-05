Belgische koning ontvangt radicale politici

De Belgische koning Filip heeft woensdag in zijn paleis in Brussel gesprekken met de voorzitters van twee radicale partijen. Voorzitter Tom van Grieken van het extreemrechtse Vlaams Belang en Peter Mertens van de extreemlinkse PVDA zagen hun partij zondag flinke winst behalen bij de verkiezingen. Ze haalden in Vlaanderen respectievelijk 18,5 en 5,3 procent van de stemmen.

Het staatshoofd ontvangt deze week de politieke hoofdrolspelers om te bespreken hoe het land moet worden bestuurd. Doordat in Wallonië en Brussel links de belangrijkste machtsfactor is en in Vlaanderen rechts zal het niet eenvoudig worden een regering samen te stellen.

Traditionele partijen wilden de afgelopen jaren niet samenwerken met het Vlaams Belang en vormden een zogenoemd cordon sanitaire. "Het is de normaalste zaak van de wereld dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen, uitgenodigd wordt bij het staatshoofd”, zei Van Grieken toen hij bij het paleis aankwam. De kans dat de partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt wordt overigens erg klein geacht.

Ook in Vlaanderen moet een nieuwe regering worden gevormd. Bart De Wever, voorzitter van de Vlaams-nationalistische N-VA, neemt het voortouw en spreekt ook met Van Grieken.