Belgische koning Albert geeft geen DNA af

De Belgische koning Albert II geeft geen DNA af om te bepalen of hij de biologische vader is van de kunstenares Delphine Boël. Het 84-jarige voormalige staatshoofd gaat in cassatie tegen het bevel van het Brusselse hof van beroep om een DNA-test te ondergaan, zeggen de advocaten van de 50-jarige vrouw.

In oktober bepaalde het hof dat Albert binnen drie maanden een DNA-staal moest inleveren. Boël beweert al jaren dat zij een dochter van hem is. Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad.

Haar juridische vader, de zakenman Jacques Boël, heeft eerder DNA-materiaal afgestaan. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Boël wil dat haar identiteit, en die van haar kinderen, wettelijk wordt erkend.

Door naar het Hof van Cassatie te stappen wordt de beslissing van het hof van beroep opgeschort tot het vonnis is geveld.