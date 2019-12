Belgische kernreactor Tihange stilgevallen

Een van de reactoren in de Belgische kerncentrale in Tihange is stilgevallen. Tihange 1 kwam volgens uitbater Engie Electrabel woensdag automatisch tot stilstand na een storing aan een pompsysteem in een secundair circuit en in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor.

De toestand wordt geanalyseerd. De uitbater verwacht dat de reactor tot donderdagavond niet beschikbaar is. Volgens Engie Electrabel komt de elektriciteitsbevoorrading niet in gevaar.

Vorige maand werd reactor Tihange 2 stilgelegd vanwege problemen met een pomp. De temperatuur in de pomp was volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC te hoog opgelopen. Die reactor was net weer opgestart na tien maanden te hebben stilgelegen.

Over de veiligheid van de twee Belgische centrales bij Luik (Tihange) en Antwerpen (Doel) heersen veel zorgen in de buurlanden. De complexen in Tihange en Doel tellen in totaal zeven reactoren.