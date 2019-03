Belgische kerncentrales bestand tegen rampen

De twee kerncentrales in België zijn voldoende beschermd tegen overstromingen, aardbevingen, vliegtuigcrashes, stroomuitval en gasexplosies. Dat meldt de Belgische nucleaire waakhond FANC op basis van de jaarlijkse evaluatie van het actieplan van uitbater Engie Electrabel.

Het energiebedrijf heeft ruim 99 procent van het plan uitgevoerd. Er moet alleen nog een zogenoemde reserve noodplankamer worden afgebouwd in de centrale in Tihange. Die is volgens FANC dit jaar klaar. De strategie om de gevolgen van ernstige ongelukken te beperken is „adequaat” verbeterd, concludeert de waakhond.

Voor alle kerncentrales in Europa moest op basis van een stresstest een actieplan worden opgesteld na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 als gevolg van een tsunami. Het studiecentrum voor kernenergie in Mol en de beheerder van Belgisch radioactief afval hebben ook meer dan 90 procent van hun actieplannen afgewerkt.