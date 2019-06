Belgische informatiepoging strandt na maand

De twee Belgische politici die verkennen welke federale regering mogelijk is geven hun opdracht maandag terug aan koning Filip. De informateurs komen er niet uit, zo melden bronnen aan Vlaamse media. De opdracht van het staatshoofd aan de liberale vicepremier Didier Reynders en de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte werd afgelopen maand al twee keer verlengd.

Van tevoren was al duidelijk dat het tweetal voor een lastige taak stond. In Vlaanderen werd op 26 mei vooral rechts gestemd terwijl in Wallonië linkse partijen de overhand hebben. De Parti Socialiste, de grootste Franstalige partij en de Vlaams-nationalistische N-VA, de grootste in Vlaanderen, zien het vooralsnog niet zitten om met elkaar in de regering te gaan zitten.

België is wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 541 dagen voordat er een regering was. Niemand wil dat nog eens, zeiden Reynders en Vande Lanotte eerder.