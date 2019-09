Belgische informateurs krijgen weer meer tijd

De twee informateurs die de weg moeten effenen voor de vorming voor een federale regering in België krijgen zoals verwacht meer tijd. De Belgische koning Filip heeft de opdracht voor de zesde keer verlengd. De zuiderburen gingen eind mei naar de stembus.

Het staatshoofd heeft de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte en de liberale vicepremier Didier Reynders „gevraagd een aantal punten van overeenstemming uit te werken om op korte termijn de vorming van de federale regering aan te vatten”. Van de twee informateurs wordt verwacht op zijn laatst begin oktober met een eindverslag te komen.

De twee grootste partijen, de Vlaamse N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS), vormen het motorblok in de vervolggesprekken. De Vlaamse sociaaldemocraten en christendemocraten, evenals de liberalen aan beide kanten van de taalgrens, zouden er wel oren naar hebben om zich daarbij aan te sluiten. Ecolo en de Vlaamse zusterpartij Groen zijn voorlopig buiten beeld.

In Vlaanderen werd in mei vooral rechts gestemd, terwijl in Wallonië en Brussel linkse partijen het goed deden. Alleen Brussel heeft inmiddels een gewestelijke regering gevormd. In de Vlaamse formatie komt ook schot. Ondertussen maakte de mogelijke volgende Waalse premier Elio Di Rupo bekend dat zijn PS een regeerakkoord heeft gesloten met Ecolo en de liberalen. Dat wordt nog voorgelegd aan partij-instanties.

België is wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 541 dagen voordat er een regering was.