Belgische havens moeten belasting betalen

De belastingvrijstelling voor Belgische havens is volgens EU-wetgeving illegale staatssteun. De Europese Commissie heeft de havens in 2017 dan ook terecht opgedragen om vennootschapsbelasting af te dragen, stelt het Europees Gerecht, onderdeel van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

De havens van Antwerpen, Zeebrugge, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik hadden het besluit van de commissie aangevochten. Eerder hadden ook zes Nederlandse zeehavens, die in 2016 van EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) al de opdracht kregen om voortaan belasting af te dragen, dat gedaan.

De havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk, Groningen, Den Helder en Zeeland waren naar de Europese rechter gestapt omdat ze vonden dat ook de Belgische, Franse en Duitse havens vormen van staatssteun krijgen. De hoogste Europese rechter oordeelde dat de belastingvrijstelling voor de Nederlandse havens illegaal was en het commissiebesluit terecht.

In juli 2017 heeft Vestager ook België en Frankrijk bevolen te stoppen met hun belastingvoordelen met ingang van 2018.