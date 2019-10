De Belgische douane heeft recentelijk twee grote partijen cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Op 23 september ging het om ruim 800 kilo en vier dagen later om 1190 kilo. De drugs werden gevonden in een lading die afkomstig was uit Ecuador, meldt het ministerie van Financiën. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht.

De douane onderschepte in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 40 ton coke in de Antwerpse haven. Dat is zo’n 10 ton minder dan in recordjaar 2018.