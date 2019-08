Belgische cel voor Nederlandse MDMA-smokkelaar

Een Nederlander is in België veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor de smokkel van 2,6 kilo MDMA. Hij wilde op 30 juni vanuit Brussel afreizen naar de Dominicaanse Republiek toen de douane de drugs vond in een dubbele wand in zijn koffer.

De man heeft verklaard dat hem was gevraagd geld te vervoeren voor een beloning van 2500 euro. Hij zou niets van de drugs hebben geweten. Zijn advocaat had aangevoerd dat een criminele organisatie misbruik heeft gemaakt van het „zeer lage IQ” van zijn cliënt.

Volgens de rechtbank in Brussel wist de Nederlander wel degelijk dat het om drugs ging. De Nederlandse douane pakte hem een aantal maanden eerder toen hij cocaïne vervoerde.