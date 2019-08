Belgische ‘beul van Raqqa’ vast in Syrië

Koerdische troepen hebben in Syrië de Belgische jihadist Anouar Haddouchi opgepakt. Hij staat bekend als ‘de beul van Raqqa’ omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor meer dan honderd executies in de voormalige hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van terreurbeweging Islamitische Staat, schrijven twee Belgische kranten vrijdag.

De 35-jarige Haddouchi, ook wel bekend als Abou Souleymen al Belgiki, zou betrokken zijn bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt zijn rol bij de terreurcel die de aanslagen van maart 2016 pleegde in Brussel.

Hij zou samen met zijn echtgenote Julie Maes (32) zijn opgepakt na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz. Een Amerikaanse onderzoekster heeft hem deze week gesproken in een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten. „Hij ontkende tegen mij dat hij een beul is en lachte dat weg”, zegt Anne Speckhard in De Morgen.

Het is nog onduidelijk of Haddouchi wordt berecht in Syrië of in Frankrijk.