Belgische bank sluit pinautomaten om plofkraken

De Belgische bank Argenta sluit al zijn pinautomaten voor onbepaalde tijd. „De aanhoudende golf van steeds agressievere plofkraken dwingt Argenta om deze drastische maatregel te nemen”, meldt de bank met 467 kantoren in België. Klanten kunnen er geen geld meer afhalen en ook geen andere verrichtingen uitvoeren.

Deze maand waren Argenta-bankautomaten drie keer doelwit van plofkrakers, telkens met „enorme materiële schade”. De laatste kraak was afgelopen nacht in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen. De daders hebben volgens de bank nog nooit geld buitgemaakt.

Criminelen gebruiken volgens de bank steeds zwaardere springstoffen omdat de automaten steeds beter beveiligd zijn. Tot nu toe waren er geen slachtoffers. „De veiligheid van onze klanten, kantoorhouders, medewerkers, omwonenden en voorbijgangers gaat boven alles”, aldus de bank.