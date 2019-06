Belgische agenten gaan zoeken in Australië

Drie Belgische politiemensen vertrekken op korte termijn naar Australië om mee te helpen zoeken naar de vermiste 18-jarige Belg Théo Hayez. Hij is sinds 31 mei vermist.

De grootschalige zoekoperaties van de Australische politie werden eind vorige week gestaakt, maar het onderzoek gaat door. De politie zocht aan de oostkust bij Byron Bay met duikers, speurhonden, ultramoderne drones en tal van manschappen en vrijwilligers drie weken vergeefs naar de rugzaktoerist.

De verdwijning van Hayez is een raadsel. Hij verliet in de avond van 31 mei een bar en werd door een camera vastgelegd op weg naar zijn slaapplek bij het strand. Daarna ontbreekt elk spoor.

Zijn vader deed vorig week in Byron Bay een emotionele oproep om informatie over zijn zoon. De Belgen sturen twee federale agenten en een lid van de afdeling vermiste personen. De planning is dat ze een dag of tien blijven.