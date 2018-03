Belgisch voedselagentschap moet op de schop

De Belgische landbouwminister Denis Ducarme bestempelt de misstanden bij vleesbedrijf Veviba in Bastenaken en het moederbedrijf Verbist als „maffiapraktijken en fraude op grote schaal”. Het schandaal is voor hem aanleiding hervormingen door te voeren bij het voedselagentschap FAVV.

Vorige week bleek dat er bij Veviba was gerommeld met de invriesdata en etiketten van rundvleesproducten. Meerdere supermarkten deden het bedrijf meteen in de ban.

De bewindsman laat grondig onderzoeken hoe het FAVV controleert en informatie doorgeeft naar het politieke niveau, zei hij maandag in het parlement. Ducarme heeft sinds zijn aantreden in 2017 naar eigen zeggen tekortkomingen bij het agentschap vastgesteld. Bij een controle in 2016 was al gebleken dat 70 procent van de vleespakketten niet aan de regels voldeed, zei de minister volgens De Standaard.

De dienst had daarna „actiever en agressiever” moeten opereren, aldus Ducarme. FAVV-directeur Herman Dirickx voerde aan dat zijn dienst het moeilijk heeft vanwege bezuinigingen. „Men moet heel goed beseffen dat Veviba een heel groot bedrijf is dat heel complex in elkaar zit”, zei hij verder.

Louis Verbist van de marktleider in de Belgische vleesverwerking zei maandag in Vlaamse media „geen bedrieger” te zijn. Hij ontkende ook dat het bedrijf vleesafval in gehakt heeft verwerkt.

De federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia) liet weten dat „frauduleuze praktijken van enkelingen het imago van de hele sector dreigen aan te tasten”.