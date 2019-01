Belgisch treinpersoneel staakt volgende maand

Treinreizigers die naar België willen moeten op 13 februari rekening houden met overlast. Medewerkers van het Belgische spoorbedrijf NMBS beginnen op 12 februari vanaf 22.00 uur een 24 uursstaking. De spoorvakbonden haken aan bij de vorige week aangekondigde nationale staking.

De NMBS zal een aangepaste dienstregeling opstellen. Het spoorverkeer zal niet helemaal stilvallen, aangezien sinds vorig jaar een zogenoemde minimale dienstverlening verplicht is.

Brede onvrede over uitblijvende loonsverhogingen is reden voor de oproep van de vakbonden het werk „in zo veel mogelijk bedrijven” neer te leggen. Er is nauwelijks loonruimte en werkgevers zijn niet erg toegeeflijk om eisen in te willigen. De bonden schortten het overleg daarom vorige week op.