Belgisch OM in beroep in zaak PKK

Het Openbaar Ministerie in België wil 42 vermeende leden en bedrijven van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) alsnog vervolgen. Het federaal parket tekent cassatieberoep aan tegen een recent vonnis waarin werd bepaald dat de vervolging moet worden gestopt.

De 42 worden beschuldigd van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Het hof bepaalde echter dat het Turks-Koerdische conflict een interne gewapende strijd is, en dat de PKK geen terroristische organisatie is. Het parket legt de zaak nu voor aan de Hoge Raad.

De Belgische politie pakte in 2010 een hele reeks Koerdische verdachten op nadat het federaal parket had vastgesteld dat de PKK in België en andere West-Europese landen op grote schaal Koerden ronselde voor trainingskampen in België, Irak en Griekenland. Zij zouden zich ook schuldig maken aan afpersing en valsheid in geschrifte.

Turkije was verbolgen over de uitspraak van 8 maart en riep de Belgische ambassadeur op het matje. Ankara riep België op „te handelen in overeenstemming met zijn taken op het gebied van terrorismebestrijding”.