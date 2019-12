Belgisch hof veroordeelt Rwandees voor genocide

De Rwandees Fabien Neretse is in België veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor genocide en oorlogsmisdaden in Rwanda in 1994. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar geëist.

Een volksjury had de 71-jarige man donderdag al schuldig verklaard aan elf moorden en drie moordpogingen in onder meer de hoofdstad Kigali. Neretse werd vrijgesproken van twee moorden. Hij ontkende deze week in het assisenhof in Brussel schuldig te zijn.

Een van de slachtoffers was de Belgische Claire Beckers, die met een Rwandese Tutsi getrouwd was. Na een tip van haar zus ontdekten de Belgische autoriteiten in 2004 dat Neretse onder een valse naam in Frankrijk verbleef.

Naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s werden in 1994 in ruim drie maanden tijd om het leven gebracht in Rwanda. Het is de eerste keer dat iemand in België wordt veroordeeld voor de volkerenmoord in het kleine Afrikaanse land.