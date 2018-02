België zoekt gasgarantie bij Wiebes

België wil garanties van Nederland dat de afspraken over gaslevering worden nagekomen nu de winning wordt teruggeschroefd. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken had deze week de Belgische minister van Energie Marie-Christine Marghem hierover aan de lijn.

„We moeten een zo goed mogelijke oplossing voor de bevoorradingszekerheid vinden”, licht Marghems woordvoerder toe. De bedoeling is dat het gesprek op 26 februari wordt voortgezet tijdens een Europese ministerraad over energie. Wiebes’ ministerie wil niet meer kwijt dan dat „de minister in goed overleg is met zijn buitenlandse collega’s om te kijken naar mogelijkheden om de reeds afgesproken afbouw van Gronings gas verder te versnellen”.

Nederland levert ongeveer 30 procent van het in België verstookte gas. Eerder is afgesproken dat de gaskraan vanaf 2024 geleidelijk wordt dichtgedraaid en de levering in 2030 stopt.

Omdat ruim 1,6 miljoen Belgische huishoudens in grofweg het midden van België zijn ingericht op het Nederlandse laagcalorische gas, zijn de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden bezig aanpassingen voor te bereiden. De conversie moet volgens netbeheerder Fluxys in 2029 klaar zijn.

In geval van nood kan een fabriek in Turnhout worden geactiveerd om hoogcalorisch gas uit andere landen geschikt te maken, aldus de zegsman.