België weekt moskee los van Saudi-Arabië

De controle van Saudi-Arabië over de Grote Moskee in Brussel is binnenkort verleden tijd. De Belgische ministerraad heeft besloten de 99-jarige erfpachtovereenkomst die zo’n vijftig jaar geleden met het land werd gesloten op te zeggen.

Het besluit moet een einde maken aan „salafistische en gewelddadig extremistische invloeden”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De stap volgt op een aanbeveling van de parlementaire commissie die de aanslagen in Brussel van 2016 onderzocht. Die vreesde dat de moskee bijdraagt aan radicalisering.

De moskee in het Jubelpark zal worden uitgebaat door een vereniging van Belgische moslims. De regering wil dat voortaan „pluralisme en transparantie” heersen in het gebedshuis, waar een „tolerante visie van de islam” moet worden uitgedragen. Mogelijk komt er ook een imamopleiding of een centrum over de islamitische beschaving.