België verbiedt prijzenstunt Albert Heijn

België verbiedt een prijzenstunt waarmee Albert Heijn vorige maand kwam. De actie waarbij klanten bij aankoop van een product er nog twee gratis krijgen wordt niet toegestaan.

Producten met verlies verkopen is verboden in België. Minister Kris Peeters (Consumentenzaken) had de inspectiedienst opdracht gegeven uit te zoeken of die regel met de 1+2-gratisactie wordt overtreden. Dat blijkt het geval. Volgens Peeters zijn lage prijzen goed, maar concurreren grote bedrijven bij verkoop met verlies het midden- en kleinbedrijf weg.

De inspectie moet nog besluiten of Albert Heijn een schikkingsvoorstel krijgt of de zaak voor de rechter komt, schrijft de krant Het Laatste Nieuws. Peeters nodigt de supermarktketen uit voor overleg.