België stuurt meer militairen naar Irak

België stelt op verzoek van de Verenigde Staten meer militairen beschikbaar voor de internationale coalitie tegen IS. Vanaf half mei zullen meer dan honderd soldaten extra worden ingezet. Dat heeft de ministerraad besloten.

Er zijn nu 43 Belgische militairen aanwezig in Irak. Daar werken ze vooral aan de heropbouw en advisering van de veiligheidsdiensten. Het aantal wordt nu verhoogd naar 80.

Daarnaast zetten de Belgen vanuit een luchtmachtbasis in Jordanië, in toerbeurt met Nederland, F-16’s in boven Irak en Syrië tegen IS. België stuurt nu ook een dertigtal militairen naar Erbil om de werk- en leefomstandigheden te verbeteren van de coalitietroepen op de luchthaven.

„De strijd tegen terrorisme is en blijft onze prioriteit. Ik ben trots dat we onze bijdrage aan de Internationale Coalitie tegen IS kunnen verhogen”, aldus minister van Defensie Steven Vandeput.