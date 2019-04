België sluit luchtruim drie uur vrijdagnacht

België sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag het luchtruim enkele uren omdat er door ziekte onvoldoende luchtverkeersleiders zijn. Van 01.30 uur tot 04.30 uur is het door overheidsbedrijf skeyes gecontroleerde luchtruim dicht, meldt een woordvoerder. Van de Belgische luchthavens kunnen gedurende die drie uur ook geen vliegtuigen opstijgen of landen.

Vorige maand ging het luchtruim boven België voor een etmaal dicht voor de burger- en vrachtluchtvaart vanwege een nationale staking op 13 februari. Bij skeyes heerst al lang een sociaal conflict. Het personeel is ontevreden over de hoge werkdruk. Twee weken geleden werd daarom een bemiddelaar aangesteld. Sindsdien wordt er niet meer gestaakt, maar veel luchtverkeersleiders springen niet meer vrijwillig in voor zieke collega’s.

De afgelopen weken konden door onvoldoende bezetting bij de verkeersleiding in delen van België ’s nachts al geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Vooral het vrachtverkeer ondervindt daar hinder van. De verkeersleiders van skeyes beheren het luchtruim tot een hoogte van 24.500 voet (ongeveer 7.500 meter). Het luchtruim daarboven is de bevoegdheid van Eurocontrol.