België: Nederlandse eieren al eind 2016 besmet

Al in november 2016 zijn sporen van het giftige fipronil aangetroffen in Nederlandse eieren. Dat zei de Belgische minister Denis Ducarme (Landbouw) woensdag tijdens een spoedbijeenkomst over de eiercrisis in de Kamercommissie voor Landbouw in Brussel.

Volgens Ducarme heeft Nederland bovendien te lang gewacht met informatie te delen. De Belgische autoriteiten hadden om de klantenlijst gevraagd van het Nederlandse bedrijf Chickfriend dat kippenstallen schoonmaakte met een bestrijdingsmiddel waarin fipronil zat. Dat duurde volgens de minister een maand, waardoor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet eerder kon vaststellen welke pluimveebedrijven in België mogelijk besmet waren.

Zowel in Nederland als België lopen gerechtelijke onderzoeken naar de bedrijven die bij het gifschandaal betrokken zijn.