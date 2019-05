België moet ontslagen senator betalen

De Belgische staat moet de in 2010 ontslagen senator Kim Geysels 5000 euro schadevergoeding betalen en bijna 30.000 euro aan onkosten vergoeden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat bepaald.

De politica van de Vlaamse partij N-VA raakte kort na haar verkiezing in 2010 verzeild in een drugsaffaire in Azië. Ze nam ontslag, naar eigen zeggen onder druk van haar partij. Dat besluit herriep ze enkele dagen later omdat ze zou zijn gedwongen haar ontslagbrief te tekenen. De senaat verwierp haar protest echter.

Geysels stapte naar het mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat oordeelt dat zij onvoldoende was beschermd tegen willekeur. De wet en de senaat kennen namelijk geen duidelijke regels voor het intrekken van het ontslag van een senator, aldus het hof.