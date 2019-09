België en Congo halen banden aan

Met een officieel bezoek van president van de Democratische Republiek Congo Félix Tshisekedi aan België is het startschot gegeven voor een betere samenwerking tussen de zuiderburen en hun voormalige kolonie. Onder de vorige president Joseph Kabila waren de relaties ernstig verslechterd.

Tshisekedi (56) is deze week voor het eerst in Europa sinds hij in januari werd uitgeroepen tot winnaar van de volgens waarnemers frauduleus verlopen verkiezingen. Hij woont dinsdag een vergadering van de Belgische regering bij, waar een aantal intentieverklaringen wordt getekend.

Daarna ontvangt koning Filip hem in zijn paleis. De zoon van de in 2017 overleden oppositieleider Etienne Tshisekedi heeft jaren in België gewoond en zal ook de contacten met het bedrijfsleven aanhalen. Hij bezoekt later in de week onder meer Antwerpen.

Het bezoek bevestigt de hernieuwing van de nauwe relatie en biedt de kans de samenwerking uit te breiden, aldus de regering. België wil steun geven aan de door de Congolese regering aangekondigde hervormingen met onder meer ontwikkelingsprojecten.