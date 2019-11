België eert Suske en Wiske met postzegelreeks

De populaire stripfiguren Suske en Wiske krijgen volgend jaar een eigen postzegelreeks in België. De door Willy Vandersteen bedachte en jarenlang getekende strip bestaat in 2020 75 jaar. Op de zegels zal de ontwikkeling van de striphelden vanaf 1945 te zien zijn, maakte bpost bekend.

Op 30 maart 1945 verscheen de eerste aflevering van De avonturen van Rikki en Wiske in de Vlaamse krant De Nieuwe Standaard. Daarin traden tante Sidonia, Wiske en Wiskes oudere broer Rikki op. Later dat jaar moest Rikki het veld ruimen voor Suske. In 1947 werd het eerste stripalbum uitgegeven, Op het eiland Amoras. Daarin werd professor Barabas geïntroduceerd. Daarna kwamen ook Lambik en Jerom er als hoofdpersonages bij.

De albums van Suske en Wiske verschenen aanvankelijk in zwart-wit of met één steunkleur. Vanaf de jaren 60 hield Vandersteen zich steeds minder bezig met de strips. Hij overleed in 1990. Het werk wordt nu gedaan door een team schrijvers en tekenaars van Studio Vandersteen.

Er zijn bijna vierhonderd avonturen van Suske en Wiske gepubliceerd, in verschillende talen waaronder Fries. De eerste postzegels worden eind januari uitgegeven.