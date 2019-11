Belgen noemen babypanda's Bao Di en Bao Mei

Bao Di en Bao Mei. Dat zijn de namen van de drie maanden oude Belgische babyreuzenpanda’s die tijdens een speciale ceremonie donderdag in dierenpark Pairi Daiza zijn bekendgemaakt. Daar werd de tweeling ook voor het eerst aan een select publiek, onder wie de Chinese ambassadeur, gepresenteerd. Sinds hun geboorte op 8 augustus gingen ze tijdelijk door het leven als Baby Boy en Baby Girl.

De officiële namen voor de tweeling betekenen kleine broer en kleine zus. Ze hebben namelijk al een 3-jarige broer, Tian Bao (hemels geschenk). Volgens Chinese traditie krijgen de bijzondere dieren pas honderd dagen na hun geboorte een officiële naam omdat ze dan levensvatbaar worden geacht.

De ouders van de Bao’s, Hao Hao en Xing Hui, kwamen in februari 2014 uit China voor een kweekprogramma van vijftien jaar. In april 2016 werd Tian Bao geboren. In Nederland leven sinds april 2017 ook twee reuzenpanda's, Wu Wen en Xing Ya. Ouwehands Dierenpark zegt er alles aan te doen maar een zwangerschap zat er nog niet in. Per jaar zijn pandavrouwen maximaal drie dagen vruchtbaar.