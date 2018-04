Belgen gewond door ongeluk met raketgranaat

Vier Belgische militairen zijn gewond geraakt toen in een munitiedepot in de Ardennen per ongeluk een raketgranaat afging. Een van hen ligt zwaargewond in het ziekenhuis, de drie anderen zijn lichtgewond. Het projectiel kwam binnen in de munitiebunker een paar meter verder tegen een muur tot stilstand zonder te ontploffen, aldus een woordvoerder van defensie.

Het incident vond plaats in een legerkazerne in Bertrix in de Belgische provincie Luxemburg. De militairen waren bezig met onderhoudswerk aan de munitie. De bunkers liggen boven de grond.

Er is een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk ingesteld.