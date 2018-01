Belg die Nederlander doodreed blijft in cel

De 54-jarige Belg die maandagavond op de E40 inreed op de winkel van een Texaco-tankstation waarbij een Nederlander om het leven kwam, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Twee andere Nederlanders die zich ook in de winkel bevonden raakten zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde bij een tankstation op de snelweg in Drongen bij Gent. De wagen reed met hoge snelheid in op de shop van het tankstation. De automobilist uit Oostende bleek zwaar onder invloed van alcohol toen hij werd opgepakt. Zelf kwam hij er met lichte verwondingen vanaf.

De man kon omdat hij stomdronken was pas dinsdagmiddag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die liet hem aanhouden voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en alcoholintoxicatie. Hij is volgens Belgische media al vijf keer veroordeeld wegens dronken rijden.