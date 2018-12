Belg aan hoofd EU-vertegenwoordiging Den Haag

De Europese Commissie heeft de Belg Didier Herbert aangesteld als het nieuwe hoofd van de vertegenwoordiging van de commissie in Den Haag. Herbert treedt op 1 februari 2019 aan, heeft het dagelijks bestuur van de EU bekendgemaakt.

De EU-vertegenwoordigingen zijn „de ogen, de oren en de stem van de commissie in alle EU-lidstaten”, aldus Brussel. Herbert werkt sinds 1987 voor de Europese Commissie in verschillende functies. Momenteel is hij directeur van de Raad voor regelgevingstoetsing, een onafhankelijk orgaan voor centrale kwaliteitscontrole en ondersteuning van de beoordelingen van de commissie.