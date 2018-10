„Belastingtelefoon snel weer beter bereikbaar”

De Belastingtelefoon is snel weer beter bereikbaar. Door nieuwe medewerkers moet de infolijn ruim voor het begin van de nieuwe aangiftecampagne volgend jaar weer net zo bereikbaar zijn als begin 2017.

Dat meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij reageert op kritiek uit de Tweede Kamer over de aanhoudende problemen met de Belastingtelefoon. Uit cijfers blijkt dat bijvoorbeeld in september bijna een op de vijf bellers binnen vijf werkdagen geen contact kreeg met de fiscus. Er waren toen veel telefoontjes over de uitbetaaldatum van toeslagen, aldus Snel. De andere maanden van 2018 kreeg tussen de 6 en 16 procent van de bellers geen medewerker aan de lijn.

De bewindsman verwacht ook dat de kwaliteit van antwoorden op moeilijke vragen snel verbetert. Bellers worden bij een aantal complexe onderwerpen doorgeschakeld naar specialisten.