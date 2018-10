Belastingdienst werft meer personeel

Bij de Belastingdienst komen inmiddels meer mensen werken dan er vertrekken, maar nog steeds kampt de fiscus met een groot personeelstekort. Door de massale uitstroom worden uitzendkrachten en extern personeel ingezet, om te voorkomen dat het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt.

Door een vertrekregeling uit 2015 namen bij de fiscus meer werknemers ontslag dan er nieuwe bijkwamen. Deze trend lijkt vorige maand doorbroken, meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij zegt „voorzichtig hoopvol” te zijn.

In september tekenden ongeveer 350 mensen een contract. Om sneller aan personeel te komen doorlopen kandidaten in een dag het hele selectieproces. Geschikte sollicitanten krijgen aan het eind van de dag een aanbod. Ook is het personeel van het eigen wervings- en selectiebureau ruim verdubbeld.