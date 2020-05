Belastingdienst gaat mensen weer helpen met aangifte

De Belastingdienst gaat mensen weer helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ongeveer 12.000 mensen krijgen binnenkort telefonisch ondersteuning. Daarover ontvangen ze een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst was in maart gestopt met de hulp, toen het coronavirus zich snel verspreidde. Gemaakte afspraken werden afgezegd. Mensen die al een afspraak hadden staan, kregen automatisch uitstel voor hun aangifte tot 1 september. Anderen konden zelf uitstel aanvragen.

De hulp gebeurt aanvankelijk alleen telefonisch. Het is nog niet bekend wanneer mensen weer op locatie kunnen worden geholpen door de fiscus. De telefonische hulp is bovendien bedoeld voor mensen bij wie de aangifte precies overeenkwam met wat de Belastingdienst vooraf al had ingevuld. De Belastingdienst kijkt nog of mensen met een lastigere aangifte ook telefonisch hulp kunnen krijgen.

Tussen 1 maart en 1 mei hebben ongeveer 9,3 miljoen mensen aangifte gedaan voor hun inkomstenbelasting. Vorig jaar waren dit er 9,5 miljoen. Het aantal mensen dat uitstel kreeg, steeg van 2,7 miljoen naar 3 miljoen.