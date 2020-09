„Bekritiseerde heffing voor corporaties 200 miljoen omlaag”

Woningcorporaties hoeven structureel 200 miljoen euro minder verhuurdersheffing te betalen aan het Rijk. Het kabinet zal dat op Prinsjesdag bekendmaken, bevestigen Haagse bronnen berichtgeving hierover van de NOS.

De corporaties zouden dan meer geld overhouden om mensen te kunnen ondersteunen die hun huur niet meer kunnen opbrengen. Het gaat onder meer om mensen die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen.

Sinds 2013 betalen woningcorporaties een belasting over sociale huurwoningen. In de periode 2013-2023 komt dat neer op ruim 16,7 miljard euro aan verhuurdersheffing, omgerekend ongeveer 1,6 miljard euro per jaar.

Er is al lange tijd veel kritiek op de heffing, omdat de corporatiesector daardoor minder geld overhoudt om nieuwe woningen te bouwen. Dat bleek onlangs uit onderzoek van de branchevereniging van corporaties Aedes, de gemeenten en de Woonbond.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) riep verhuurders maanden geleden al op om huurders die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen, tegemoet te komen. Zij zouden uitstel of korting op de huur kunnen krijgen. De oproep voor maatwerk gold niet alleen voor de sociale woonsector maar ook voor de vrije huursector.

Het kabinet komt volgende week met maatregelen voor de huursector, zei Ollongren dinsdag in de Kamer.