Bekostiging hoger onderwijs moet op de schop

Het huidige systeem voor de bekostiging van universiteiten en hogescholen moet op de schop.

Het huidige financieringsstelsel dat grotendeels is gebaseerd op aantallen studenten, zorgt voor te veel concurrentie en te weinig samenwerking. Het vaste bestanddeel in de bekostiging moet daarom hoger. Dat staat in een advies van de commissie-Van Rijn over de financiering van het hoger onderwijs dat minister Van Engelshoven van Onderwijs woensdag in ontvangst nam.

Ook de concurrentie in het wetenschappelijk onderzoek is te ver doorgeschoten, zo stelt Van Rijn in zijn eindrapport. Daarom stelt de adviescommissie voor om 100 miljoen over te hevelen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek naar universiteiten. Zo ontstaat er meer stabiliteit in de bekostiging van het onderzoek. Ook moet er meer geld naar de bèta- en technische opleidingen. Dit moet ten koste gaan van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen.

De Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) is tevreden met de hoofdlijn, maar is bezorgd over de nadelige effecten van de herverdeling.