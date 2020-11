Bekende gezichten voeren lijst GroenLinks aan

GroenLinks gaat de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar in met veel bekende gezichten. Onder de eerste tien namen op de lijst zijn acht huidige Kamerleden.

Zoals eerder al bekend werd, voeren Jesse Klaver en Corinne Ellemeet de lijst aan. In de top 10 staan twee nieuwe namen. De eerste nieuwe binnenkomer is Senna Maatoug op de vijfde plek. Zij werkt nu bij het ministerie van Financiën. Kauthar Bouchallikht, die de partij omschrijft als klimaatactivist, is de andere prominente nieuwkomer op plek 9. De top 10 wordt verder gevuld door bekende Kamerleden als Tom van der Lee (3), Laura Bromet (4), Bart Snels (6), Suzanne Kröger (7), Paul Smeulders (8) en Lisa Westerveld (10). Kamerlid Nevin Özütok staat op plaats 17.

In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat GroenLinks op zo'n vijftien zetels.

"Dit is een club van absolute toppers die strijden voor een duurzame en solidaire samenleving", zegt GL-leider Jesse Klaver. "Ons team van ervaren Kamerleden heeft zich de afgelopen vier jaar warm gedraaid in de oppositie. Dat sterke team vullen we aan met de grootste talenten uit onze beweging. Met deze lijst willen we GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis in de regering brengen."

Bij GroenLinks ontbreekt het, op Klaver na, aan veel Haagse veteranen. De zittende Kamerleden kwamen allemaal bij of na de verkiezingen van 2017 in het parlement. Ervaren krachten als Liesbeth van Tongeren, Linda Voortman en Rik Grashoff vertrokken de afgelopen jaren. Kamerlid Bram van Ojik, een veteraan op het gebied van Buitenlandse Zaken en een vertrouweling van Klaver, kondigde eerder al zijn vertrek aan.