Begrotingstekort België bijna verdubbeld

Het begrotingstekort van België loopt volgend jaar op tot 7,2 miljard euro. Dat is 3,8 miljard meer dan voor de val van de regering in december werd geraamd, schrijven zakenkrant De Tijd en Het Laatste Nieuws.

De tegenvaller is voor 2 miljard het gevolg van lagere belastinginkomsten door de afgenomen economische groei. Verder zijn de sociale uitgaven sterker gestegen. Dat blijkt volgens de kranten uit nieuwe berekeningen van een speciaal monitoringcomité van hoge ambtenaren.

Volgens demissionair minister van Financiën Alexander De Croo is de politieke impasse rond de vorming van een nieuwe federale regering debet aan de „ontsporing”. De begroting is niet door de Kamer gegaan en er is ook geen controle op geweest.

In Vlaanderen werd eind mei vooral rechts gestemd terwijl in Wallonië linkse partijen wonnen. De Parti Socialiste, de grootste Franstalige partij en de nationalistische N-VA, de grootste in Vlaanderen, willen tot nu toe niet rond de tafel gaan zitten. De Croo roept de partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Koning Filip riep twee dagen geleden de politici ook al tot de orde.