Begin mei meer duidelijkheid voor gedupeerden toeslagenaffaire

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) verwacht begin mei helder te hebben welke fraudezaken rond de kinderopvangtoeslag vergelijkbaar zijn met de veelbesproken CAF 11-zaak. De beoordeling van de individuele ouderdossiers in deze zaken kan dan in juni beginnen.

Dat meldt Van Huffelen aan de Tweede Kamer. In de CAF 11-zaak werden honderden ouders ten onrechte door een onderzoeksteam (CAF) van de belastingdienst beticht van fraude. Zij moesten vaak vele duizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Het duurde jaren voordat dit werd rechtgezet.

De gedupeerde ouders in de CAF 11-zaak kregen eind vorig jaar een voorschot op schadevergoeding. Deze maand hebben zij een definitieve beschikking gekregen. Maar er zijn nog veel meer CAF-zaken waar duizenden ouders mogelijk de dupe van zijn geworden. Als blijkt dat het daar net zo mis is gegaan, hebben zij mogelijk recht op dezelfde compensatie.

Ook buiten de CAF-zaken zijn er veel mensen die vinden dat zij benadeeld zijn door de doorgeslagen fraudeaanpak door de fiscus. Van Huffelen meldt dat de voorbereidingen voor de behandeling van die dossiers ook in mei beginnen. Daarnaast kondigt zij aan binnenkort met een wetsvoorstel te komen dat het mogelijk maakt ook in zaken ouder dan vijf jaar misstanden recht te zetten.

Bij elkaar hebben mogelijk nog 20.000 ouders recht op enige vorm van compensatie. Het kabinet heeft daar dit voorjaar een half miljard euro voor opzij gezet, en trekt nog meer uit als dat nodig is.

De D66-staatssecretaris, die na het vertrek in december van haar partijgenoot Menno Snel op de afhandeling van de toeslagenaffaire werd gezet, heeft de afgelopen weken tientallen gedupeerden gesproken. Door de coronacrisis kon dat niet persoonlijk, maar was zij aangewezen op beeldbellen of andere technologieën.

„Wat mij blijft raken is de ellende die veel ouders hebben meegemaakt”, aldus de staatssecretaris. „De financiële problemen die voor de meesten nog akelig actueel zijn. Maar niet alleen dat, veel ouders zijn ook emotioneel zwaar in de problemen gekomen, zijn hun huis kwijtgeraakt of hun baan of partner en konden er niet voldoende voor hun kinderen zijn.”

Van Huffelen herhaalt dat veel ouders het vertrouwen in de overheid kwijt zijn. „Dat vertrouwen kunnen we alleen maar terugwinnen door de gedupeerden recht te doen, zo snel mogelijk.”