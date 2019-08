Beenderen Jacoba van Beieren niet naar Tholen

De beenderen van de vermaarde Jacoba van Beieren verhuizen niet naar het Zeeuwse eiland Tholen. Dat mag dan de laatste wens van de middeleeuwse gravin zijn geweest, haar graf in de Haagse Hofkapel doet haar ook recht, vindt het kabinet. Bovendien is het maar de vraag of haar overblijfselen nog te vinden zijn.

De gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen overleed op het Hollandse kasteel Teylingen, maar koos een laatste rustplaats in Sint-Maartensdijk. Haar nabestaanden negeerden die wens en begroeven Jacoba in de Hofkapel van het Binnenhof. De Historische Kring Voorhout wilde dat na een kleine zeshonderd jaar rechtzetten, maar dat gaat niet door. Verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven heeft wel „waardering voor de intentie van de HKV om aandacht te vragen voor de historische betekenis van de gravin”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Jacoba had een kort maar roerig leven. Om de rijke erfgename, die maar 35 werd, werd gevochten. De speelbal van conflicten tussen onder meer de Bourgondiërs en hun tegenstanders trouwde vier keer.