‘Bedrijven wettelijk verplichten om schendingen te voorkomen’

Er moet een wettelijke plicht komen voor bedrijven om mogelijke schendingen op het gebied van mensenrechten en milieu te voorkomen. De huidige vrijwillige maatregelen hebben te weinig effect, aldus een initiatiefnota van regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks.

Nederland onderschrijft de zogenoemde OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die stellen dat bedrijven niet alleen de mensenrechten moeten respecteren, maar zich ook in moeten zetten voor goede werkomstandigheden, bestrijding van corruptie en tegengaan van milieuschade.

De overheid heeft met sectoren niet-bindende afspraken gemaakt over het naleven van deze OESO-richtlijnen. Voor de zomer komt er nog een evaluatie van deze convenanten. Volgens ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP is de kans „zeer groot” dat daaruit blijkt dat ze te weinig effect hebben.

Volgens de vier partijen is dan snel wetgeving nodig. Met hun initiatiefnota geven ze aan hoe die wetgeving eruit moet zien. „Bedrijven moeten worden verplicht om potentiële of daadwerkelijke schendingen van mensenrechten en internationale milieustandaarden in hun keten te identificeren, te verminderen en te voorkomen.”

Zo willen ze bereiken dat uiteindelijk zaken als illegale houtkap, kinderarbeid en moderne slavernij uit de productieketens van alle in Nederland gevestigde ondernemingen verdwijnen. De wet moet ook gaan gelden voor buitenlandse bedrijven die op de Nederlandse markt commercieel actief zijn.

Een toezichthouder moet zorgen dat de nieuwe wet wordt nageleefd. Die kan bedrijven aanspreken. Als dit niet helpt, zijn sancties en boetes een volgende stap. Een bestuurder van een bedrijf die vaker overtredingen begaat, kan voor een economisch delict worden aangepakt, staat in de initiatiefnota.