Bedrijven weten innovatiepot beter te vinden

Het bedrijfsleven slaat steeds meer munt uit een aanmoedigingsregeling voor innovatie van het Rijk. Het hield 1,2 miljard aan belastingen in de zak, 22 procent meer dan het jaar ervoor.

Met name het mkb doet zijn voordeel met de zogeheten WBSO, die bedrijven de kans biedt uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van de belasting af te trekken, blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. Van de 22.330 bedrijven die aanspraak maakten op de regeling is 97 procent klein of middelgroot. Zij zijn goed voor twee derde van de belastingkorting van 1,2 miljard.

De regeling is bedoeld om ondernemingen aan te zetten hun aanpak en producten te vernieuwen. Het ministerie wijst erop dat het geld ook echt ten goede komt aan innovatie. Tot vorig jaar konden bedrijven bijvoorbeeld ook de kosten van onderzoek naar de haalbaarheid van een vernieuwend plan aftrekken, maar dat kan niet meer.