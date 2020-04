Bedrijven leunen op overheid voor loon 1,5 miljoen werknemers

Het Rijk vult inmiddels het loon aan van meer dan 1,5 miljoen werknemers van bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. „Het zijn gigantische aantallen”, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De zogeheten noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis massaal hun werknemers op straat zetten. Doordat het kabinet een deel van de loonkosten voor zijn rekening neemt, kunnen bedrijven hun werknemers in dienst houden.

Vrijdag meldde uitkeringsinstantie UWV al dat bijna 97.000 bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten hebben aangevraagd. Aan hen is inmiddels ongeveer 1,5 miljard euro overgemaakt.

Koolmees maakte de tussenstand zaterdag bekend op het partijcongres van zijn partij D66, het eerste partijcongres dat helemaal online werd gehouden. Behalve Koolmees spraken ook collega-minister Sigrid Kaag en fractievoorzitter Rob Jetten, die beiden nadenken over een gooi naar het lijsttrekkerschap, de achterban toe.

De economische schade die de virusuitbraak aanricht bezorgt Koolmees al veel werk, maar hij gaat bovendien het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend voorjaar schrijven. De financieel specialist van de partij krijgt assistentie van onder anderen oud-europarlementariër Marietje Schaake.

Koolmees hoopt binnenkort wel weer af te zijn van een andere extra taak. Het vicepremierschap, dat hij overnam van Kajsa Ollongren toen die ziek werd, denkt hij komende zomer weer aan haar te kunnen overdragen.